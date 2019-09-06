В пятницу в 21:45 мск в Глазго подопечные Станислава Черчесова проведут один из важнейших матчей отоборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии. Победа в этой встрече практически обеспечит россиянам выход в финальную часть Евро-2020.

Спорт день за днем

Шотландия – Россия: победа приблизит наших к выходу на Евро-2020

Спорт день за днем

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