Футбол
LegalbetШотландия – Россия: победа приблизит наших к выходу на Евро-2020
В пятницу в 21:45 мск в Глазго подопечные Станислава Черчесова проведут один из важнейших матчей отоборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии. Победа в этой встрече практически обеспечит россиянам выход в финальную часть Евро-2020.
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Шотландия - Россия 6 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
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