Арустамян считает, что уровень шотландской команды не соответствует российской, он ставит на чистую победу России. Черчесов: "С Шотландией выйдут те, кто будет делать результат"

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

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Политика Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию 3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.

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Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

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Финансы ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.

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