Футбол
ЧемпионатШотландия — Россия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Шотландия — Россия в квалификации Евро-2020. Ставка: Россия не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.00.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Авто
Стартовали продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения
Марка Chevrolet объявила старт продаж вседорожника Trailblazer нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
Лукашенко намерен загрузить «Дружбу» нефтью из Польши и Прибалтики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Польшей и Прибалтикой о поставке нефти на нефтепровод "Дружба", по двум ниткам которого в настоящий момент проходит российская нефть в страны Европы.
Газета.Ru 08:21
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Театры
В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
Культуромания 10:04
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Армия и оружие
США отклонили предложение России о покупке новейших ракет
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам.
ТАСС 09:51
Энергетика
Козак рассказал о предстоящем экспорте газа в Китай по «Силе Сибири»
Первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря, как и предусмотрено договором купли-продажи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует ТЭК.
Экономика сегодня 07:51
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
В США научились сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что новейшие системы перехвата российских гиперзвуковых ракет являются эффективными лишь теоретически, поскольку Вашингтон располагает лишь поверхностными данными о параметрах этих ракет.
Avia.pro 04 сентября в 21:05
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Политика
Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон
Накануне, комментируя проект соглашения между США и талибами, Ашраф Гани сказал, что оно является бессмысленным.
Эхо Москвы 06:30
Политика
Суд приговорил к тюремному сроку оппозиционера, оскорбившего Эрдогана
Главу стамбульского отделения основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Джанана Кафтанджиоглу приговорили к 9 годам, 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения.
News.ru 09:52
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»
Музыкант входил в составы ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».
Говорит Москва вчера в 12:54
Общество
Челябинск стал аутсайдером рейтинга по работе общественного транспорта
Челябинск стал аутсайдером рейтинга по качеству работы общественного транспорта среди городов-миллионников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование портала Domofond.ru.
Доступ1 06:18
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35