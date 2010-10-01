Футбол

ЧемпионатЧемпионатШотландия — Россия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Шотландия — Россия в квалификации Евро-2020. Ставка: Россия не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.00.
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Шотландия — Россия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Чемпионат10:00
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