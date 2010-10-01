Футбол
ЧемпионатШотландия — Россия: прогноз Ильи Казакова на игру квалификации Евро-2020
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Шотландия — Россия. Ставка: Россия забьёт в обоих таймах за 4.95.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Кино
«Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Британии и Ирландии
Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.
Пятый канал вчера в 22:22
Происшествия
Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы
Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.
РИА Новости 03:44
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Общество
МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных
МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Происшествия
На Урале на вечеринке штаба перед выборами произошла стрельба
Уральские СМИ сообщили, что в Свердловской области в поселке Гари во время неформального празднования окончания избирательной кампании по довыборам в Госдуму в Серовском городском округе один из участников пострадал от огнестрельного ранения.
Московский Комсомолец 05:19
Футбол
Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Чемпионат 04:44
Кино
Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу
Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Кино
NYT: умерла актриса Кэрол Линли
Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.
ТАСС 05:17
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Здоровье
Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей
Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.
РБК 04:55
Общество
Греф призвал отметить школьные экзамены
Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:12
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Кино
Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.
Телеканал 360° 05:16
Политика
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Финансы
Банки сократили лимиты россиян по кредиткам
Банки сократили лимиты россиян по кредитным картам, в то время как число кредиток растет.
DP.RU 02:34
Происшествия
В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии
Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 05:25
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Общество
В каких городах России лучше всего работает общественный транспорт
Аналитики опросили жителей двухсот российских городов и выяснили, в каких из них перевозчики работают на "отлично".
Российская газета 04:52
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58