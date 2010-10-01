Футбол

ЧемпионатЧемпионатШотландия — Россия: прогноз Ильи Казакова на игру квалификации Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Шотландия — Россия. Ставка: Россия забьёт в обоих таймах за 4.95.
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Германия – Нидерланды: прогноз и ставка Нобеля Арустамяна на отбор Евро-2020

Чемпионат06:00
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Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

RT на русском 05:22
Кино

«Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Британии и Ирландии

Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.
Пятый канал вчера в 22:22
Происшествия

Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы

Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.
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Политика

Конгрессмены США предложили ввести санкции из-за протестов в Москве

Право.ру 03:14
Космос

Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало

Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Общество

МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных

МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Происшествия

На Урале на вечеринке штаба перед выборами произошла стрельба

Уральские СМИ сообщили, что в Свердловской области в поселке Гари во время неформального празднования окончания избирательной кампании по довыборам в Госдуму в Серовском городском округе один из участников пострадал от огнестрельного ранения.
Московский Комсомолец 05:19
Футбол

Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

Чемпионат 04:44
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Кино

Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу

Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Кино

NYT: умерла актриса Кэрол Линли

Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.
ТАСС 05:17
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Гаджеты

Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music

Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Политика

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Интерфакс 04:05
Здоровье

Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей

Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.
РБК 04:55
Общество

Основным владельцем КВН стал сын Маслякова

РБК 05:54
Общество

Греф призвал отметить школьные экзамены

Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:12
Армия и оружие

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Политика

Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе

RT на русском 05:04
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Происшествия

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Кино

Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки

Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.
Телеканал 360° 05:16
Политика

Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»

Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Финансы

Банки сократили лимиты россиян по кредиткам

Банки сократили лимиты россиян по кредитным картам, в то время как число кредиток растет.
DP.RU 02:34
Происшествия

В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии

Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 05:25
Политика

Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Общество

В каких городах России лучше всего работает общественный транспорт

Аналитики опросили жителей двухсот российских городов и выяснили, в каких из них перевозчики работают на "отлично".
Российская газета 04:52
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия

Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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