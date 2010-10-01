Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Шотландия — Россия. Ставка: Россия забьёт в обоих таймах за 4.95.

Кино «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Британии и Ирландии Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

Происшествия Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.

Космос Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».

Общество МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.

Происшествия На Урале на вечеринке штаба перед выборами произошла стрельба Уральские СМИ сообщили, что в Свердловской области в поселке Гари во время неформального празднования окончания избирательной кампании по довыборам в Госдуму в Серовском городском округе один из участников пострадал от огнестрельного ранения.

Кино Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.

Кино NYT: умерла актриса Кэрол Линли Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Гаджеты Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.

Здоровье Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.

Общество Греф призвал отметить школьные экзамены Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Происшествия Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.

Происшествия Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.

Кино Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.

Политика Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный» Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.

Финансы Банки сократили лимиты россиян по кредиткам Банки сократили лимиты россиян по кредитным картам, в то время как число кредиток растет.

Происшествия В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Политика Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».