Футбол
Sport.ruАрустамян считает, что Россия обыграет Шотландию
Арустамян считает, что уровень шотландской команды не соответствует российской, он ставит на чистую победу России. Черчесов: "С Шотландией выйдут те, кто будет делать результат"
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Общество
Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина
Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика
Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Коммерсантъ 11:41
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости 06:19
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Технологии
Пин-коды карт разрешили менять через веб-версию «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк ввел смену пин-кода банковской карты в веб-версии «Сбербанк Онлайн», говорится в сообщении на сайте банка.
РБК 08:21
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1" рассказала, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 09:27
Армия и оружие
В США научились сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что новейшие системы перехвата российских гиперзвуковых ракет являются эффективными лишь теоретически, поскольку Вашингтон располагает лишь поверхностными данными о параметрах этих ракет.
Avia.pro 04 сентября в 21:05
Политика
Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»
Коммерсантъ 11:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру вчера в 12:03
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы объявили забастовку
Сотрудники двух отделений больницы №6 в Перми пожаловались на переработки и копеечные зарплаты и начали итальянскую забастовку, пока руководство не повысит им оклады и не оплатит все переработки.
Lenta.ru 10:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино
В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Музыка
Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Единоборства
Нурмагомедов назвал сгонку веса перед боем с Порье лучшей в карьере
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.
ТАСС 11:51
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Почти двое суток ушло на поиски пропавшей в Тарногском районе Вологодской области двухлетней девочки — в пятницу утром ее обнаружили в полукилометре от песочницы, где видели последний раз.
Вести.Ru 06:17
Общество
Собянин открыл на ВДНХ павильон «Нефть»
Обновленный павильон "Нефть" с интерактивными выставками открылся на ВДНХ.
Российская газета 10:42
Киберспорт
Аудитория Rainbow Six Siege достигла 50 млн человек
Ubisoft объявила, что общая аудитория Rainbow Six Siege уже составляет более 50 млн человек: очень неплохо для шутера, который с трудом набирал базу игроков в начале своего жизненного цикла.
Игромания.ру 11:46
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01