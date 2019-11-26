Футбол

News.ruNews.ruШотландия может сыграть вместо России на Евро-2020

Сборная Шотландии может сыграть на чемпионате Европы — 2020 по футболу в случае отстранения российской команды, пишет британское издание The Telegraph. Также издание сообщает, что вместо Санкт-Петербурга матчи группового этапа могут пройти в Стокгольме.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

The Telegraph: отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

Чемпионат25 ноября в 16:56

The Telegraph: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 в случае отстранения от соревнований

Спорт-Экспресс25 ноября в 17:44

СМИ: Шотландия может сыграть на Евро, если Россию отстранят от турнира

РИА Новостивчера в 01:18

The Telegraph отдала Шотландии российскую путевку на Евро-2020

Вести.Ru25 ноября в 21:35

The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

Бомбардир.ру25 ноября в 23:39

СМИ: Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020

RT на русскомвчера в 04:46

Британские СМИ: отстранение России от ЧЕ-2020 может открыть дверь для Шотландии

Евро-футбол.рувчера в 00:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Политика

В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с «Нафтогазом»

Компании "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают работать над заключением нового контракта, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:07
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Авто

Новый Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe 25 ноября в 14:14
Спорт

Новый глава WADA высказался о возможных санкциях в отношении России

Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, высказал мнение о возможных санкциях в отношении России.
RT на русском 04:47
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Политика

Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
RT на русском 03:30
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
РИА Новости 03:07
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Woman.ru вчера в 11:17
Общество

Большинство россиян обдумывает переход на фриланс

Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Коммерсантъ 03:21
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Единоборства

Фергюсон высказался по поводу боя с Нурмагомедовым

Что происходит 03:35
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Кино

Сериал «Новый Папа» выйдет в январе 2020 года

Стала известна дата выхода сериала «Новый Папа»: продолжение «Молодого Папы» увидит свет на канале Sky 10 января 2020 года, а 13 января проект выйдет на HBO.
КиноПоиск 03:08
Политика

Путин не намерен ехать в Польшу к 75-летию освобождения Освенцима

Российский президент Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях в Польше, приуроченных к 75-летию освобождения Освенцима.
REGNUM 05:01
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Армия и оружие

Французские военные погибли при столкновении вертолетов в Мали

При столкновении двух военных вертолетов в Мали трагически погибли 13 французских военнослужащих.
iReactor вчера в 05:18
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Происшествия

В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

РИА Новости 03:49
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Здоровье

Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
RT на русском 03:59
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Здоровье

Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
КП - Новосибирск вчера в 06:40
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Культура

Завод Росатома пригласил Шнурова, чтобы показать «сварщика будущего»

РИА Новости 04:57
Общество

Минюст признал решение ЕСПЧ о выплате компенсации семье Магнитского

Россию признали виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека и обязали выплатить заявителям €34 000 компенсации морального вреда.
Право.ру 05:15
Здоровье

В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
RT на русском 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное