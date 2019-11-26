Футбол

News.ruNews.ruШотландия может сыграть вместо России на Евро-2020

Сборная Шотландии может сыграть на чемпионате Европы — 2020 по футболу в случае отстранения российской команды, пишет британское издание The Telegraph. Также издание сообщает, что вместо Санкт-Петербурга матчи группового этапа могут пройти в Стокгольме.
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The Telegraph: отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

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