Футбол
News.ruШотландия может сыграть вместо России на Евро-2020
Сборная Шотландии может сыграть на чемпионате Европы — 2020 по футболу в случае отстранения российской команды, пишет британское издание The Telegraph. Также издание сообщает, что вместо Санкт-Петербурга матчи группового этапа могут пройти в Стокгольме.
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The Telegraph: отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии
Чемпионат25 ноября в 16:56
The Telegraph: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 в случае отстранения от соревнований
Спорт-Экспресс25 ноября в 17:44
The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии
Бомбардир.ру25 ноября в 23:39
Британские СМИ: отстранение России от ЧЕ-2020 может открыть дверь для Шотландии
Евро-футбол.рувчера в 00:59
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