Футбол
ProstoProSportШотландия может заменить Россию на Евро-2020
В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн. Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых турнирах в течение четырех лет в связи с допинговым скандалом.
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The Telegraph: отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии
Чемпионатвчера в 16:56
The Telegraph: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 в случае отстранения от соревнований
Спорт-Экспрессвчера в 17:44
The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии
Бомбардир.рувчера в 23:39
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