Футбол

ProstoProSportProstoProSportШотландия может заменить Россию на Евро-2020

В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн. Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых турнирах в течение четырех лет в связи с допинговым скандалом.
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The Telegraph: отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

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The Telegraph: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 в случае отстранения от соревнований

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Вести.Ruвчера в 21:35

The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

Бомбардир.рувчера в 23:39

СМИ: Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020

RT на русском04:46

Британские СМИ: отстранение России от ЧЕ-2020 может открыть дверь для Шотландии

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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