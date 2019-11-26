Футбол
ProstoProSportШотландия может заменить Россию на Евро-2020
В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн. Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых турнирах в течение четырех лет в связи с допинговым скандалом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
The Telegraph: отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии
Чемпионатвчера в 16:56
The Telegraph: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 в случае отстранения от соревнований
Спорт-Экспрессвчера в 17:44
The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии
Бомбардир.рувчера в 23:39
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Армия и оружие
Российская авиация провела патрулирование на севере Сирии
Российская армейская авиация действовала в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
Общество
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Космос
В России построят завод для производства спутников
В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX
Федеральное агентство гражданской авиации США лишило авиационную компанию Boeing права на выдачу сертификатов летной годности на самолеты 737 МАХ, передает Интерфакс.
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Футбол
«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре
Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Футбол
Лэмпард обвинил Баркли в недостаточном профессионализме
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил свое отношение к скандалам, в которые попадает его подопечный Росс Баркли.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Шоу-бизнес
Сестра Ротару пояснила свои слова о помощи певицы ВСУ в Донбассе
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада показала, как особенная дочь забавно учит английский
Писательница, теле- и радиоведущая, политик Ирина Хакамада воспитывает особенную дочь. Мария Сиротинская живет с синдромом Дауна.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Технологии
Как «поет» Земля во время магнитных бурь, записали ученые Хельсинки
Команда ученых из Университета Хельсинки предоставила запись жуткой "песни", которую поет Земля, когда на нее обрушивается солнечная буря.