В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн. Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых турнирах в течение четырех лет в связи с допинговым скандалом.

Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

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Игры В Steam стартовала осенняя распродажа и голосование за игры года Только недавно в Steam закончилась распродажа в честь запуска функции Remote Play Together, которая позволяет играть с друзьями на ПК (Windows, Linux, macOS), iOS и Android по Сети в любой из тысяч проектов каталога Steam, где есть режим локального мультиплеера.

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