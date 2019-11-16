В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

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