Футбол
Sportbox.RUШотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
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Кипр – Шотландия. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Чемпионат Европы 2020
Букмекеры.рфвчера в 22:19
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Самые надежные автомобили оказались у регулярного лидера рейтинга Lexus.
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ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
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Очередь на кроссовер Hyundai Venue достигла 4 месяца
Компания Hyundai весной текущего года представила на американском рынке новинку – кроссовер Venue.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
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Кино
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Общество
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Политика
Представитель Эрдогана: в Анкаре ожидают визит Путина в начале января
Турция ожидает визит президента России Владимира Путина в первых числах января 2020 года, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Происшествия
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Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Происшествия
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В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду.
Происшествия
Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Спорт
Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира
Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Авто
Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле
Японский автомобиль Aspark Owl гораздо мощнее своей прошлой версии и слегка подешевел.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
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Политика
Бурков вывел Омскую область в лидеры по развитию конкуренции
Лидером рейтинга Минэкономразвития РФ по уровню развития конкуренции в регионах стала Омская область.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
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Общество
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Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Агент Влашича: «Никола может заинтересовать ведущие клубы»
Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич заявил, что к его клиенту могут проявлять интерес ведущие клубы из сильнейших европейских чемпионатов.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.