В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

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