Футбол
ЧемпионатСборная Шотландии обыграла Кипр в матче квалификации Евро-2020
В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Кипра принимала сборную Шотландии. Встреча прошла в Никосии на стадионе «ГСП» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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Кипр – Шотландия. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Чемпионат Европы 2020
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