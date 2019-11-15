В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Кипра принимала сборную Шотландии. Встреча прошла в Никосии на стадионе «ГСП» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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