Футбол

Матч ТВМатч ТВШотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
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Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

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Кипр – Шотландия. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Чемпионат Европы 2020

Букмекеры.рфвчера в 22:19
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Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

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Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова

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Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

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Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова

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«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру

Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.
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В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
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В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
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Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

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Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
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