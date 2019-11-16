В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

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Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

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Политика Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.

Общество В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.

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Космос Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.