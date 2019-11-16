Футбол
Матч ТВШотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
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Кипр – Шотландия. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Чемпионат Европы 2020
Букмекеры.рфвчера в 22:19
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Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова
Сильный прилив затопил итальянский город Кьоджа, расположенный в 25 километрах от Венеции. Под водой оказался исторический центр города.
Энергетика
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Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру
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В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
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Квят озадачила потеря темпа в квалификации
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
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Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
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Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.