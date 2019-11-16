Футбол
Матч ТВШотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
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Общество
Рейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Транспорт
В России предложили поднять цены на шипованные шины
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Политика
В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа
В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
Общество
Хозяин толстого кота из Приморья предложил «Аэрофлоту» примирение
Мужчина предложил те 370 тысяч миль, которые у него отняли в качестве наказания за нарушение, перевести на благотворительность.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Политика
Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Норвежец Фруде Берг, обвиняемый в России в шпионаже, вернулся на родину. Об этом сообщает местная газета VG.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
Президент Сербии Вучич госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 15 ноября, был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Происшествия
Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Здоровье
Медицинские справки для получения водительских прав сильно подорожают
Цены на медицинские справки, необходимые для получения водительских прав, могут сильно измениться.
Политика
Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года
Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.