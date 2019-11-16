Футбол

Матч ТВМатч ТВШотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
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Шотландия одержала выездную победу над Кипром

Sport24.ruвчера в 10:55

Cборная Шотландии победила команду Кипра в матче отбора ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 11:06

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 10:57

Сборная Шотландии обыграла Кипр в матче квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 10:57

Шотландия минимально переиграла сборную Кипра

REGNUMвчера в 11:58

Шотландия победила Кипр в отборе Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 10:54

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

Матч ТВвчера в 10:57
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Общество

Рейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg.
Пятый канал вчера в 02:55
Футбол

Россия — Бельгия 1:4

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Кино

Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
RuNews24.ru 14 ноября в 03:26
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru 15 ноября в 07:58
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время 15 ноября в 11:32
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru вчера в 09:52
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Общество

Хозяин толстого кота из Приморья предложил «Аэрофлоту» примирение

Мужчина предложил те 370 тысяч миль, которые у него отняли в качестве наказания за нарушение, перевести на благотворительность.
АиФ Владивосток вчера в 20:26
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science 15 ноября в 03:57
Политика

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, обвиняемый в России в шпионаже, вернулся на родину. Об этом сообщает местная газета VG.
РБК вчера в 18:33
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Президент Сербии Вучич госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 15 ноября, был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Вечерняя Москва вчера в 03:34
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Piter.tv 14 ноября в 07:02
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:33
Здоровье

Медицинские справки для получения водительских прав сильно подорожают

Цены на медицинские справки, необходимые для получения водительских прав, могут сильно измениться.
Первый областной вчера в 05:16
Политика

Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года

Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии.
РБК вчера в 19:53
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 14 ноября в 04:22
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Стерлеград вчера в 22:00
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 15 ноября в 05:49
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском вчера в 10:58
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк вчера в 08:22
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