6 сентября 2019 года в шотландском Глазго, в 21:45 на стадионе "Хэмпден Парк" начнется матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу Шотландия - Россия. Составы команд, прогнозы, главные события, и видео голов - все это вы сможете найти в нашей онлайн-трансляции.

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