Футбол

МК-СпортМК-СпортШотландия проиграла России в отборочном матче Евро-2020

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
6 сентября 2019 года в шотландском Глазго, в 21:45 на стадионе "Хэмпден Парк" начнется матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу Шотландия - Россия. Составы команд, прогнозы, главные события, и видео голов - все это вы сможете найти в нашей онлайн-трансляции.
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