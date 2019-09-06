Футбол

Аргументы неделиАргументы неделиШотландия терпит поражение от России 1:2

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сегодня, 6 сентября 2019 года состоялся матч 5-го тура квалификации Шотландия — Россия, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. За всю историю команды пересекались между собой только два раза.
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