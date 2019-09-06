Футбол

РИА НовостиРИА НовостиШотландия — Россия 1:1 (1-й тайм)

Шотландия — Россия
1 – 1
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России, сообщили РИА Новости в кассах стадиона. Встреча сборных Шотландии и России пройдет в пятницу на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45 мск.
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