Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России, сообщили РИА Новости в кассах стадиона. Встреча сборных Шотландии и России пройдет в пятницу на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45 мск.

Спорт день за днем

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Космос Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны 03.09.19 Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал, сообщает Daily Mail.

Гаджеты Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.

Происшествия В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.

Транспорт В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.

Общество Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.

Автоспорт Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен» Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.

Происшествия В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Происшествия К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Финансы ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.

Здоровье Заболеванием является сквернословие Эксперты рекомендуют гражданам избавляться от сквернословия, так как бранные слова негативно влияют на психическое состояние и окружающих людей.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Политика Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фигурное катание В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.

Армия и оружие «Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6» "Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Гаджеты Nokia представила на IFA пять новинок В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.

Космос Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.

Происшествия В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо В результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине погибли четыре человека, среди них один ребёнок.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.