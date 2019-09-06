Футбол
РИА НовостиШотландия — Россия 1:1 (1-й тайм)
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
6
Мактомини
8
Макгинн
10
Макгрегор
7
Форрест
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
11
Зобнин
7
Оздоев
20
Ионов
17
Головин
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России, сообщили РИА Новости в кассах стадиона. Встреча сборных Шотландии и России пройдет в пятницу на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45 мск.
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