Футбол

РБКРБКШотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Россия на чемпионате мира доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав.
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