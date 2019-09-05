Футбол
РБКШотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
Путин: Россия изготовит запрещенные ранее ДРСМД ракеты
В России будут произведены ракеты, которые раньше были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RuNews24.ru 07:30
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Экономика
В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Полтора года назад мошенникам поддавались в основном пожилые люди.
Интерфакс 11:07
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Армия и оружие
Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ
РЕН ТВ вчера в 15:31
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Гаджеты
Lenovo представила планшеты для управления «умным» домом
Помимо планшетов Lenovo показала ещё одно устройство для «умного» дома — цифрового помощника Smart Display 7. Он имеет 7-дюймовый экран, более тонкие рамки по сравнению с предшественниками, датчик освещённости, а также два динамика — левый и правый.
Ferra 13:30
Армия и оружие
Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57
Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
RT на русском 14:07
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Политика
Раскрыты секреты задержанного по запросу США российского топ-менеджера
Задержанный в Италии по запросу США директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов мог заниматься шпионажем для развития российских двигателей.
Lenta.ru 13:59
Происшествия
СК возбудил дело после драки в «Крестах»
После избиений в петербургском следственном изоляторе «Кресты» возбуждено уголовное дело о вымогательстве у заключенного.
Известия 10:58
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Общество
На Кубани ожидаются ливни, гроза с градом и смерчи
В регионе 5 сентября в ближайшие 6-8 часов, ночью, утром и до конца суток 6 сентября ожидается ливень, гроза с градом, шквалистое усиление ветра до 20-22 м / с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.
Кубань 24 10:35
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47