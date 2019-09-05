Россия на чемпионате мира доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав.

Спорт день за днем

Шотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав

Спорт день за днем

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Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

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Футбол Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака» Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.

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Армия и оружие Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57 Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.

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