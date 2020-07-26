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Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи

«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — сказал Ауйла.В источнике
С чего всё началось
«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — цитирует его 24 июля The Sun
.
Известия23:06
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Учёный рассказал о продуктах, сохраняющих молодость кожи

Комсомольская правда00:49
РЕН ТВ

Названы продукты, сохраняющие молодость кожи

РЕН ТВ22:37
РБК

Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи

РБК00:21
Московский Комсомолец

Ученый рассказал, чем питаться для сохранения молодости кожи

Московский Комсомолец01:15
Известия

Названы продукты для сохранения молодости кожи

Известия23:06
РИА Новости

Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи

РИА Новости00:29
Lenta.ru

Названы сохраняющие молодость кожи продукты

Lenta.ru21:49

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября.
Интерфакс23 июля в 09:48
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Нева Спорт24 июля в 15:13
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