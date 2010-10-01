Футбол
Sports.ruШоу сыграет за «МЮ» впервые с августа. Левитт, Лэрд и Бернард дебютируют за клуб в матче ЛЕ
Лига Европы, Групповой этап, 28 ноября
Стадион «Астана Арена»
|10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
|39′
Дмитрий Шомко
|55′
|59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
|62′
|65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
|69′
Абзал Бейсебеков
|81′
Дмитрий Шомко
|83′
|84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
|85′
|88′
Джесси Лингард
|89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|90′+1′
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
27
Логвиненко
77
Шомко
15
Бейсебеков
18
Маевский
10
Сигурйонссон
9
Ротарю
28
Перцух
32
Янга
13
Грант
41
Laird
38
Туанзебе
58
Bernard
23
Шоу
49
Bughail-Mellor
59
Ramazani
14
Лингард
63
Levitt
54
Гэлбрейт
26
Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Три воспитанника «Манчестер Юнайтед» дебютируют за клуб в матче Лиги Европы с «Астаной». В стартовом состав команды выйдут защитники Итан Лэрд и Дишон Бернард, а также полузащитник Дилан Левитт. В основной состав также включен защитник Люк Шоу, из-за травмы он не играл с августа.
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