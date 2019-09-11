Политика
REGNUM«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад.Ведомостивчера в 17:26
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Культура
В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»
RT на русском вчера в 16:24
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами
Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
Сусанин 06:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек
В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56
Политика
В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
«Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:55
Гаджеты
Apple представила новые iPhone, Apple Watch и iPad
Московский Комсомолец вчера в 14:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Путин обещал господдержку туристической отрасли России
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Космос
Астрономы обнаружили следы загадочного объекта в Млечном Пути
Как предполагали ученые, подобные черные дыры должны существовать в молодых звездных скоплениях в спиральных рукавах Млечного Пути, но до этого момента такие объекты обнаружены не были.
Портал Поиск 06:29
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Единоборства
Макгрегор ответил на вызов Порье
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вызов американца Дастина Порье, сообщает lenta.ru.
Москва-Баку.ru 06:56
Происшествия
В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Политика
Путин предложил на пост главы Крыма три кандидатуры
Глава государства Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма.
9111.ru вчера в 06:50
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
В Кремле оценили вероятность нормализации отношений России и Украины
Говорить о нормализации отношений между Россией и Украиной еще рано, но есть повод «для сдержанного оптимизма», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 06:57