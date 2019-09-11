Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад.

с чего всё началось

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.

«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации

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