Политика

REGNUMREGNUM«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
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с чего всё началось

Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад.
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«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

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«Ведомости»: «агент США» Смоленков имел доступ к «чувствительной информации»

Дождь06:43

Стало известно о доступе шпиона Смоленкова к «чувствительной» информации

Lenta.ru03:49

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, по некоторым данным, имел доступ к «чувствительной» информации

Эхо Москвы05:04

«Ведомости» узнали, к какой информации имел доступ «шпион США в Кремле»

URA.Ru06:00

СМИ узнали о доступе «агента США» Смоленкова к важной информации

Московский Комсомолец05:16

СМИ: Семья «агента ЦРУ» Смоленкова спешно уехала из дома

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
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RT на русском 06:16
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
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Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
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В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56
Политика

В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Москве

«Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:55
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Apple представила новые iPhone, Apple Watch и iPad

Московский Комсомолец вчера в 14:17
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Вести.Ru 05:57
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Путин обещал господдержку туристической отрасли России

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
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Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
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В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
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Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
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Как предполагали ученые, подобные черные дыры должны существовать в молодых звездных скоплениях в спиральных рукавах Млечного Пути, но до этого момента такие объекты обнаружены не были.
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

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Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
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Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
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В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»

Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
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Глава государства Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма.
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Электрический угорь оказался тремя разными видами

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Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

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В Кремле оценили вероятность нормализации отношений России и Украины

Говорить о нормализации отношений между Россией и Украиной еще рано, но есть повод «для сдержанного оптимизма», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 06:57
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