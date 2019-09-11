Политика
Наша версияСмоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Собеседник газеты отметил, что Смоленков мог иметь доступ к некой «чувствительной» информации, включая данные, имеющиеся в распоряжении спецслужб.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад.Ведомостивчера в 17:26
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 11:54, Вашингтон
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Армия и оружие
Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР
Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Политика
Рада получила представление Зеленского о роспуске ЦИК
В Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии страны.
RT на русском вчера в 11:53
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Происшествия
В московском бизнес-центре взорвался автомат с газировкой
В бизнес-центре в Москве взорвался автомат с газированной водой.
Lenta.ru 11:42
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Армия и оружие
ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии
ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.
Взгляд.ру 09:58
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Артист сменил прическу и стал блондином. На своей странице в Инстаграме Прохор Шаляпин опубликовал фото в новом образе.
Блокнот Волгоград 03:45
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Пассажир упал на рельсы в московском метро
Говорит Москва 05:13
Музыка
Милонов предложил выступающим под фонограмму артистам петь бесплатно
«Не всегда 100 процентов фонограммы можно исключить, особенно если идет речь о телезаписи, но на концертах, конечно же, под фонограмму петь запретить надо или пой, но бесплатно, или по цене кордебалета», - заявил Милонов АГН «Москва».
Национальная служба новостей 03:31
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Комсомольская правда 04:54
Политика
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.
Московский Комсомолец 11:07
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53