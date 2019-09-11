Политика

REGNUMREGNUM«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации

Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
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с чего всё началось

Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад.
Ведомостивчера в 17:26

Подробнее о событии

«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

Интерфакс01:50

«Ведомости»: «агент США» Смоленков имел доступ к «чувствительной информации»

Дождь06:43

Кремль отреагировал на данные о доступе Смоленкова к «чувствительной» информации

Lenta.ru06:04

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, по некоторым данным, имел доступ к «чувствительной» информации

Эхо Москвы05:04

СМИ узнали о доступе «агента США» Смоленкова к важной информации

Московский Комсомолец05:16

«Ведомости» узнали, к какой информации имел доступ «шпион США в Кремле»

URA.Ru06:00

СМИ: Семья «агента ЦРУ» Смоленкова спешно уехала из дома

БИЗНЕС Online02:12
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Политика

Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru 09:49
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
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Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
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Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
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Происшествия

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Газета.Ru 06:10
Происшествия

В США разбился грузовой самолет

Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
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Умер бывший президент Индонезии Хабиби

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Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
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Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
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Игры

Ubisoft продолжит выпускать игры с микротранзакциями и открытым миром

Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не будет отказываться от больших и открытых миров в своих играх.
CyberSport.ru 08:59
Политика

Японское правительство в полном составе ушло в отставку

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Футбол

Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в «Зенит»

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Энергетика

ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок

Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин при добыче нефти и газа.
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Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму

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Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу

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Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

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Электрический угорь был тремя разными видами

Американские ученые сравнили полученные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.
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Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
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Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
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Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня

Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
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Уставшему человеку, по словам специалистов, не следует употреблять напитки с кофеином.
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На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов

На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
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В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
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