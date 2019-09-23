Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

Политика США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Происшествия На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.

Экономика В Владивостоке построят жилой небоскреб высотой 155 метров Во Владивостоке появится первый жилой небоскреб высотой 155 м. 44-этажный ЖК «Аквамарин» планируется сдать в четвертом квартале 2021 года.

Общество В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре «В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Футбол «Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.

Путешествия РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Политика Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября. Стоимость контракта — 250 млн руб.

Общество Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Культура С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника» С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".

Футбол Алиссон признан лучшим голкипером года по версии ФИФА Футболист сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Алиссон получил награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.

Космос Крупное черное пятно на Юпитере оказалось тенью от спутника Астрономы выяснили происхождение огромного черного пятна на Юпитере, которое засняла 12 сентября станция Juno, оно оказалось тенью от спутника Ио, пишет Universe Today.

Происшествия Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Политика Премьер Пакистана назвал «самую большую ошибку» страны Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.

Политика Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.