Политика
Lenta.ruШпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
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Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Космос
НАСА разрабатывает новый телескоп для защиты от астероидов
AstroNews.ru 17:17
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Происшествия
В Белгороде автобус наехал на пешеходов
Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
В Турции после пилотажа Су-35 американский F-16 назвали «мусором»
Другой пользователь призвал отказаться от "американского мусора - F-16" и переходить на на российские истребители.
Военное обозрение 20 сентября в 10:16
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM 07:59
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 16:19
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Политика
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Московский Комсомолец 21 сентября в 10:17
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Космос
NASA защитило эскизный проект телескопа WFIRST
N+1 17 сентября в 20:02
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет россиян
С предложением создать в России единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций выступили Министерство финансов и Центробанк.
Страна Советов on-line 21 сентября в 09:05
Кино
Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31
Политика
Путин поручил профинансировать модернизацию ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики.
REGNUM 03:47
Армия и оружие
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Страна Советов on-line 05:57
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Происшествия
Шаману из Якутии провели психолого-психиатрическую экспертизу
Якутскому шаману Александру Габышеву провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, пока он находился в диспансере, сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.
News.ru 21 сентября в 12:06
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Экономика
АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ 14:10