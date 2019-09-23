Политика
Lenta.ruШпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Кино
Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца»
Disney Россия на своём канале в YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».
News.ru 10:52
Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК 07:08
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Общество
В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена
Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Происшествия
На Кипре утонул российский турист
РИА Новости вчера в 16:32
Политика
Антикоррупционное бюро Украины упрекнуло Зеленского в дезинформации
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) упрекнуло президента Владимира Зеленского в дезинформации общества после того, как он призвал украинцев сообщать о всех случаях коррупции в НАБУ.
Rambler News Service 10:43
Музыка
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
Спорт
В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA
На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Игры
PlayStation 5 станет наиболее энергоэффективной консолью Sony
Консоль 9 поколения, которую условно именуют PlayStation 5 станет самой энергоэффективной моделью игровых приставок.
МонаВиста 10:20
Авто
Экскаватор-гигант выставлен на продажу за 40 миллионов
Продавец просит за гигантский экскаватор 40 миллионов рублей.
Motor 09:50
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ
ГЛАС.RU 09:57
Кино
Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Кино
Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Собака.ru 10:49
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Футбол
Фанаты «Торпедо»: «Хотелось бы спросить у всех Торпедовцев: где вы все?»
Фанатская группировка «Торпедо» «Запад 5» опубликовало заявление, в котором критикует посещаемость домашних матчей черно-белых.
Спорт-Экспресс 08:35
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11