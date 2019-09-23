Политика

Lenta.ruLenta.ruШпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
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Шпиона Смоленкова объявили в розыск

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