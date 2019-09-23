Политика
Lenta.ruШпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
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с чего всё началось
Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как пропавшего без вести, прокомментировали в МВД запрос РИА Новости о подробностях дела. Другие детали в ведомстве раскрывать не стали.РИА Новости06:18
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В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
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Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
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Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
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Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
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Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу
Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.
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Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.
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Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50