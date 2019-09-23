Политика

Lenta.ruLenta.ruШпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
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«Агента США» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как пропавшего без вести, прокомментировали в МВД запрос РИА Новости о подробностях дела. Другие детали в ведомстве раскрывать не стали.
РИА Новости06:18

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Предполагаемый шпион Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести

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МВД назвало «шпиона ЦРУ» в России пропавшим без вести

РБК07:08

Смоленков, которого называют агентом ЦРУ, объявлен в розыск как пропавший без вести

ТАСС06:08

«Агента США» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

РИА Новости06:18

Шпиона Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

Национальная служба новостей06:02

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Lenta.ru05:44

Олега Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего

RT на русском05:32
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
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Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
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Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
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