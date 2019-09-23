Политика
Lenta.ruШпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
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с чего всё началось
Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как пропавшего без вести, прокомментировали в МВД запрос РИА Новости о подробностях дела.РИА Новости06:18
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Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
В Ленинградской области идут обыски по делу убитого ресторатора
В Ленинградской области сотрудники Следственного комитета приступили к обыскам по делу об убийстве ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.
Петербургский дневник 06:24
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Армия и оружие
Путин прилетел на военные учения «Центр-2019»
В пятницу, 20 сентября, президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Донгуз» в Оренбургской области для наблюдения за командно-штабными учениями «Центр-2019».
Комсомольская правда 20 сентября в 04:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном
Бывший король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что откажется выплачивать алименты брошенной с ребенком на руках менее чем через год после свадьбы «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной и их общему сыну.
Московский Комсомолец 05:27
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Общество
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
Пятый канал 00:50
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Политика
Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети
Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
РИА Новости 05:16
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Спорт
Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Кино
В Уфе состоялся показ фильма «Сестрёнка»
22 сентября в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан», состоялся показ нового фильма «Сестренка». В российский прокат он вышел 19 сентября.
UfacityNews.ru 00:15
Политика
Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе интервью для телеканала "Россия 24" заявил, что готов вести переговоры с Дональдом Трампом.
Российская газета 06:10
Происшествия
Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей
Отмечается, что ответчик согласился с доводами Бурчука. Таким образом, общая сумма иска составит 260 миллионов рублей.
Lenta.ru 05:38
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Космос
Китай получил первые снимки необычного вещества, найденного на Луне
Китайский лунный аппарат Yutu-2 отправил новые снимки странного вещества, которое он нашел рядом с небольшим кратером на дальней стороне Луны.
Южный Федеральный 21 сентября в 12:33
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00