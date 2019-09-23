Политика
Lenta.ruШпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
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Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).
РБК 06:41
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Культура
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 5 эфире?
По результатам зрительского голосования, пара Maruv и Jay покинули проект «Танці з зірками» в пятом эфире.
Srnsk 07:34
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия
В Самаре на паре в техникуме умер студент
В Самаре студент скончался во время занятий в техникуме. Об этом "РГ" сообщили в министерстве образования региона.
Российская газета 09:13
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Политика
Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом для автотранспорта
Украина закрывает пограничный пункт пропуска «Каланчак» для автомобилей.
Новый День 00:42
Спорт
ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Происшествия
Житель Северной Осетии осужден на 10 лет тюрьмы за подготовку теракта
Северо-Кавказский военный суд признал виновным Тимура Албакова в подготовке теракта и попытке вступить в ряды ИГ* и приговорил его к 10 годам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Кавказский узел 06:24
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Здоровье
Организм пациентки отторг трансплантат лица
Вторая в мире пациентка столкнулась с отторжением трансплантата лица спустя шесть лет после операции.
Газета.Ru 06:56
Общество
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя
Российская газета 07:28
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
Культуромания 08:42
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28