Предполагаемый тайный информатор США Олег Смоленков объявлен в розыск в России. Он попал в категорию пропавших без вести россиян, заявили в МВД России.

Шпиона Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего

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