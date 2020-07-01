Возможные новые санкции США против «Северного потока — 2», очевидно, нацелены на остановку реализации проекта, они неприемлемы. Об этом заявил статс-секретарь в МИД Германии Нильс Аннен, выступая на заседании комитета бундестага.

В Берлине осудили политику США в отношении «Северного потока — 2»

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