Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.

Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов

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