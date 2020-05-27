Политика
Газета.RuШредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
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Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Происшествия
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Беременная иностранка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 05:50
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Здоровье
Определено время, когда коронавирус «впадет в спячку»
В России с начала пандемии зарегистрировано 370 680 случаев заражения COVID-19. Скончались 3 968 пациентов, 142 208 человек выздоровели.
ТВ Центр 08:35
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК вчера в 14:42
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 25 мая в 10:06
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Здоровье
Доктор Мясников назвал преувеличенной реакцию на эпидемию коронавируса
Реакция общественности на эпидемию коронавируса нового типа преувеличена, поскольку на самом деле это острое респираторное заболевание (ОРЗ) с минимальной смертностью.
Rambler News Service 08:02
Общество
Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ
По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет 25 мая в 07:41
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor 25 мая в 08:32
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
Общество
Россиянам рассказали, сколько продлится масочный режим
Россиянам придётся соблюдать масочный режим ещё один-два месяца.
ForPost 08:26
Шоу-бизнес
Тверской бизнесмен сообщил о беременности Анастасии Волочковой
Некий бизнесмен из Твери, мужчина по имени Владислав Фоменко, заявил, что в 2014 году у него были страстные отношения с Волочковой.
Bimru.ru 07:31
Общество
Биолог объяснила, почему не стоит торопиться переболеть коронавирусом
Стремиться скорее переболеть коронавирусом не стоит, пока не появится вакцина от него, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
Политическая Экспертиза 05:18
Космос
Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили
Планетологи подтвердили, что ближайшая к Земле экзопланета – Проксимы b – существует, и точно измерили ее минимальную массу.
ТАСС Наука вчера в 10:17
Игры
Новый 40-минутный геймплей Wasteland 3: демонстрация системы боя, прокачка и сюжетные миссии
SM News 02:50
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru вчера в 11:29