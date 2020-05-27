Политика
РИА НовостиШредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях. В подкасте Die Agenda Шредер обратил внимание на то, что говорил о бесполезности санкций и о том, что это касается и ограничений против России.
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Происшествия
Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков рассказал в суде, как его пытали сотрудники ФСБ
При задержании сотрудники ФСБ отобрали у молодого человека телефон.
Znak.com 07:31
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Общество
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:49
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Mash: В Москве найден мертвым топ-менеджер «Лукойла»
В Москве найден мертвым советник президента «Лукойла», бывший вице-президент и экс-член правления компании Сергей Малюков.
БИЗНЕС Online 11:35
Общество
В больнице Уханя пес три месяца прождал умершего хозяина
Плюс один +1 10:28
Происшествия
В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя
Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
Авто
В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Армия и оружие
Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов
Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР.
ФАН вчера в 16:27
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки
25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор вчера в 03:53
Политика
Путин приказал провести Парад Победы 24 июня
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади в Москве в среду, 24 июня, заявил президент России Владимир Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Weacom.ru 00:27
Здоровье
Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом
Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
Здоровье
Об опасности масок для детей предупредили родителей в Японии
Ассоциация педиатров Японии заявила, что ношение медицинских масок детьми младше 2-х лет может быть чревато серьезными последствиями для ребенка.
Live24 вчера в 04:17
Футбол
Знаменитый болельщик «Спартака» пойдет на стадион в динамовской форме
Спорт-Экспресс 11:40
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Авто
Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России
Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 05:18