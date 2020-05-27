Политика

РИА НовостиРИА НовостиШредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях. В подкасте Die Agenda Шредер обратил внимание на то, что говорил о бесполезности санкций и о том, что это касается и ограничений против России.
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Шрёдер назвал «карликом» раскритиковавшего его посла Украины в Германии

РБК11:32

Немецкий эксперт прокомментировал слова Шредера, назвавшего посла Украины «карликом»

Взгляд.ру06:58

Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла

Газета.Ru09:57

Украина назвала подлым заявление бывшего канцлера ФРГ Шредера о после-карлике

Lenta.ru08:33

В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»

REGNUM08:04

Шредер назвал посла Украины «карликом»

РИА Новости10:50

Шрёдер назвал «карликом» посла Украины и отверг его критику

ТАСС04:11
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Происшествия

Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков рассказал в суде, как его пытали сотрудники ФСБ

При задержании сотрудники ФСБ отобрали у молодого человека телефон.
Znak.com 07:31
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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Общество

Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:49
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Здоровье

О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Происшествия

Mash: В Москве найден мертвым топ-менеджер «Лукойла»

В Москве найден мертвым советник президента «Лукойла», бывший вице-президент и экс-член правления компании Сергей Малюков.
БИЗНЕС Online 11:35
Общество

В больнице Уханя пес три месяца прождал умершего хозяина

Плюс один +1 10:28
Происшествия

В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя

Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
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Авто

В РФ подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
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Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
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Армия и оружие

Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов

Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР.
ФАН вчера в 16:27
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Экономика

МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки

25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор вчера в 03:53
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Политика

Путин приказал провести Парад Победы 24 июня

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади в Москве в среду, 24 июня, заявил президент России Владимир Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Weacom.ru 00:27
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Здоровье

Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом

Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
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Здоровье

Об опасности масок для детей предупредили родителей в Японии

Ассоциация педиатров Японии заявила, что ношение медицинских масок детьми младше 2-х лет может быть чревато серьезными последствиями для ребенка.
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Футбол

Знаменитый болельщик «Спартака» пойдет на стадион в динамовской форме

Спорт-Экспресс 11:40
Спорт

Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
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Авто

Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России

Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 05:18
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Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
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