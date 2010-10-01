Политика
Бизнес журналШредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
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Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Политика
New Yorker: Путин отверг просьбу Трампа ввести войска
New Yorker опубликовал юмористическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что президент США Дональд Трамп мог бы обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне протестов.
Рамблер 09:19
Технологии
Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office
На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников.
CNews 02:25
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания
Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
Российская газета 03:01
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Энергетика
«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ
Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля.
Lenta.ru 07:54
Футбол
Ла Лига возвращается на «Матч ТВ» с севильского дерби
В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал».
Спорт день за днем 05:48
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Футбол
РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов
По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.
Петербургский дневник вчера в 18:20
Футбол
Опубликован обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Lenta.ru 09:59
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Общество
Академик РАН рассказал, повлияют ли жара и солнце на коронавирус
Эксперт, на которого ссылается «Интерфакс», также отметил, что коронавирус передается респираторным путем, то есть, в первую очередь, в помещениях, а не на улице, то есть вряд ли зависит от погоды и в этом отношении.
Московский Комсомолец 10:11
Шоу-бизнес
Климова показала загородный дом и похвасталась огородом
Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.
ФАН 05:53
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости 10:23
Армия и оружие
Турция прокомментировала готовность Греции воевать
Lenta.ru 06 июня в 06:08
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Авто
За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются
За рулем 09:00
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению полетов в 15 стран с 15 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Общество
Брайтон-Бич в Нью-Йорке взяли под охрану русскоязычные байкеры
RuNews24.ru 10:39
Футбол
Глава УАФ: «Решение о расширении УПЛ до 16 клубов неизменное»
Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил, что в будущем чемпионат Украины будет расширен до 16 клубов.
Sports.ru 01:44
Шоу-бизнес
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку
Дочь избивавшего жен актера Марата Башарова Амели в эфире передачи «Звезды сошлись» выступила в его поддержку.
Lenta.ru 08:55
Авто
Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети
Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
32CARS.ru вчера в 13:52
Здоровье
В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев
Воронеж, 8 июня 2020, 16:49 — REGNUM Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области.
REGNUM 09:49