Политика

Бизнес журналБизнес журналШредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
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Переназначение Шрёдера в «Роснефть» объяснили политикой

Национальная служба новостей10:04

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Герхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Эхо Москвы04:32

Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

RT на русском03:09

Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

РБК04:07

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
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New Yorker опубликовал юмористическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что президент США Дональд Трамп мог бы обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне протестов.
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На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников.
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Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ

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Ла Лига возвращается на «Матч ТВ» с севильского дерби

В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал».
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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
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В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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В России предложили платить работникам 150 рублей в час

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По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.
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Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.
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Общество

В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток

Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости 10:23
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Армия и оружие

Турция прокомментировала готовность Греции воевать

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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
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За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются

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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению полетов в 15 стран с 15 июля.
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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Армен Джигарханян снова попал в больницу

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Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
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Общество

В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом

По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
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Брайтон-Бич в Нью-Йорке взяли под охрану русскоязычные байкеры

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Глава УАФ: «Решение о расширении УПЛ до 16 клубов неизменное»

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Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку

Дочь избивавшего жен актера Марата Башарова Амели в эфире передачи «Звезды сошлись» выступила в его поддержку.
Lenta.ru 08:55
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Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети

Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
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В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев

Воронеж, 8 июня 2020, 16:49 — REGNUM Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области.
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