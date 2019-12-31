с чего всё началось

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2". Экс-канцлер Германии заявил, что Америка вмешивается во внутренние дела ФРГ. Об этом специалист рассказал в интервью журналистам Neue Osnabrücker Zeitung.

Здоровье В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.

Политика Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2» Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Общество Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками В одном из населенных пунктов Саратовской области появилось необычное новогоднее дерево.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Хоккей Швеция — Словакия 5:0 (2-й перерыв) Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Политика Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске Мособлсуд направил в Подольский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила "Интерфаксу" во вторник супруга экс-чиновника.

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.

Авто Вводится новый запрет для автомобилистов С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.

Единоборства Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.

Общество В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".