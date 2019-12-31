Политика
Piter.tvШредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2". Экс-канцлер Германии заявил, что Америка вмешивается во внутренние дела ФРГ. Об этом специалист рассказал в интервью журналистам Neue Osnabrücker Zeitung.
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с чего всё началось
Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока – 2». Об этом он заявил 31 декабря в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.Известия05:45
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Здоровье
В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации
Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Политика
Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
Общество
В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку
В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Кино
«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю ночь
Культовый советский фильм с четкими деталями и яркими цветами покажут в новогоднюю ночь.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
Общество
Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками
Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками В одном из населенных пунктов Саратовской области появилось необычное новогоднее дерево.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял однообразные новогодние шоу с Киркоровым и Путиным
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Хоккей
Швеция — Словакия 5:0 (2-й перерыв)
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
Политика
Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске
Мособлсуд направил в Подольский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила "Интерфаксу" во вторник супруга экс-чиновника.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Авто
Вводится новый запрет для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Единоборства
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Авто
Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею
Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.