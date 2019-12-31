с чего всё началось

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.

Футбол «Челси» проявляет интерес к Вернеру Вернер в сезоне провел 24 матча за «Лейпциг», забил 23 гола. На форварда претендует «Манчестер Юнайтед».

Экономика Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы В заявлении о создании новой компании указывается, что ее целью является "создание высокотехнологичных объектов под ключ, внедрение наилучших доступных технологий, создание высокотехнологичных российских производств в иностранных государствах".

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Общество Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Хоккей Встреча с Германией станет определяющей для сборной России на МЧМ-2020 За несколько часов до боя кремлевских курантов, извещающих о начале Нового года, сборная России проведет свой заключительный матч на групповом этапе молодежного чемпионата мира (МЧМ-2020).

Происшествия В Майами найден мертвым российский пилот В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Политика Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение» Премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) в стране "последнее предупреждение" в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.

Происшествия Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.

Футбол «Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.

Общество Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.

Космос Гигантская звезда может вскоре взорваться Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.