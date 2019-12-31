с чего всё началось

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.

Шоу-бизнес Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.

Экономика Инфляция в России в 2019 году составила 3% Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.

Здоровье Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.

Политика Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2» «Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.

Футбол Роман Березовский официально покинул ФК «Сочи» Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» сообщила, что временно назначенный на пост главного тренера клуба Роман Березовский покинул клуб.

Авто В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.

Общество Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Роспотребнадзор предупредил собирающихся в Китай о пневмонии Роспотребнадзор просит россиян принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае при планировании поездок в эту страну.

Шоу-бизнес Лолита предстала в образе блондинки Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

Политика Поляки потребовали от Израиля отменить выступление Путина Президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле в январе 2020 года.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.