Политика

РИА НовостиРИА НовостиШредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
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Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока – 2». Об этом он заявил 31 декабря в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung
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