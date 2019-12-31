с чего всё началось

Экс-канцлер США Герхард Шредер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung подверг критике санкции США против строителей газопровода «Северный поток-2». Немецкий государственный деятель подчеркнул, что американцы указывают Европе, с кем надо торговать, с кем нет.

Шредер разнес США за санкции против «Северного потока-2»

Политика Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.

Политика Путин и Зеленский провели телефонную беседу Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

Происшествия Избивший подчинённого якутский депутат стал фигурантом уголовного дела Следуправление СКР по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело в отношении депутата регионального парламента и гендиректора компании «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева по факту причинения им телесных повреждений своему подчинённому.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Здоровье Минздрав усиливает контроль за обращениями граждан В Минздраве РД сегодня, 30 декабря, прошло селекторное совещание с медорганизациями республики по вопросам создания Минздравом РФ Горячей линии по приему обращений граждан, связанных с вопросами сферы здравоохранения.

Армия и оружие Гиперзвуковое оружие появилось на российской арене Новое оружие может двигаться со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука и быстро маневрировать, чтобы уклоняться от любых систем противоракетной защиты США, как сообщает Associated Press.