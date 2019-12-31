Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецШредер разнес США за санкции против «Северного потока-2»

Экс-канцлер США Герхард Шредер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung подверг критике санкции США против строителей газопровода «Северный поток-2». Немецкий государственный деятель подчеркнул, что американцы указывают Европе, с кем надо торговать, с кем нет.
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Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока – 2». Об этом он заявил 31 декабря в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung
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