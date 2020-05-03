Политика

Российская газетаРоссийская газетаШредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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В интервью изданию Tagesspiegel
 Шредер отметил, что нельзя переоценить готовность России сотрудничать с новой Германией в духе доверия даже после "ужасного прошлого Второй мировой войны".
РИА Новости01:44

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Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России

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Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций

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Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

РИА Новости01:44
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
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Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

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Коммерсантъ вчера в 13:15
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Здоровье

Главврач Коммунарки назвал процент выживших после ИВЛ пациентов

В комментариях к посту у Дениса Проценко традиционно спросили о количестве пациентов, которые остались живы после интубации и дыхания с помощью ИВЛ.
Уралинформбюро вчера в 04:11
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла

В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
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Общество

В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Общество

В России подтвердились 10,6 тысячи новых случаев COVID-19

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в России подтверждены ещё 10633 новых случая заражения COVID-19.
Национальная служба новостей 03:45
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
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Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
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Наука

Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ 01 мая в 13:09
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Технологии

Масштабы глобальной катастрофы показали на видео

НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
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Армия и оружие

Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии

Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 01 мая в 05:38
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Общество

В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
72
Общество

Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Автоновости дня 04:00
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Происшествия

Нарушитель режима изоляции в Приморье оказался в федеральном розыске

Сотрудники полиции в Приморье выявили в нарушителе самоизоляции находящегося в федеральном розыске преступника.
РЕН ТВ 05:08
Здоровье

В Тульской области под аппаратами ИВЛ лежат 24 человека

У всех госпитализированных имеются клинические проявления инфекции. А 24 человека находятся под аппаратом ИВЛ.
Первый Тульский вчера в 16:12
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой

Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело вчера в 06:32
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Здоровье

Российские медики вылечили от коронавируса 67 пациентов в Бергамо

Российские военные медики вместе с итальянскими специалистами вылечили от коронавирусной инфекции 67 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
News.ru 05:11
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Общество

Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения

Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
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Авто

Рестайлинг в СССР. Как могли выглядеть советские автомобили

ВАЗ-2103 В середине 1970-х АвтоВАЗ решил обновить модную "тройку" и заказал рестайлинг не абы кому, а специалистам Porsche.
AutoNews 01 мая в 04:53
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Общество

В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:46
Общество

В России за сутки выявили 10 633 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.
RT на русском 03:31
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Общество

В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
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