Политика
Российская газетаШредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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с чего всё началось
В интервью изданию Tagesspiegel Шредер отметил, что нельзя переоценить готовность России сотрудничать с новой Германией в духе доверия даже после "ужасного прошлого Второй мировой войны".РИА Новости01:44
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер: Ни один российский президент никогда не вернёт Крым Украине
Комсомольская правда05:56
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Космос
NASA готовится к запуску солнечного парусника
Ридус 30 апреля в 10:52
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов
В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Культура
Дата начала второго сезона шоу «Маска» названа
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:44
Музыка
Gorillaz выпустили песню памяти Тони Аллена
ИА InterMedia вчера в 14:23
Общество
В России за сутки выявили рекордное число больных коронавирусом
В России за последние сутки выявили рекордное число новых заболевших.
ВашГород.ру 04:14
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03:45
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Политика
Мэр Черкасс пригрозил Зеленскому «сопротивлением»
Киев, 2 мая 2020, 16:03 — REGNUM Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город окажет «сопротивление», если центральные власти страны вновь введут карантинные ограничения.
REGNUM вчера в 09:03
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Политика
Граждане Украины, живущие в Крыму, не могут получать господдержку
Живущие в Крыму граждане Украины не смогут получать государственную поддержку.
Вести Крым 03:44
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 01 мая в 04:42
Шоу-бизнес
Лена Миро о болезни сына Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Лена Миро о болезни сына Рудковской: "Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток" Блогер жестко высказалась по поводу информации о психическом расстройстве у Александра Плющенко.
Экспресс газета 07:37
Шоу-бизнес
Кокляев: «Финансовой подушки хватит до осени. Если надо будет, пойду работать чернорабочим»
Российский спортсмен силовых видов спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим) Михаил Кокляев дал интервью, в котором в числе прочего рассказал о финансовых проблемах, возникших из-за коронавирусного карантина.
Sport24.ru вчера в 22:07
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Армия и оружие
Глава ЛНР сделал заявление по ситуации на фронте
Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением по поводу подлых ударов киевских карателей.
Rusvesna.su вчера в 16:30
Армия и оружие
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Здоровье
Ввести мораторий на аборты на время пандемии предложили в РПЦ
Мораторий на аборты предложили ввести на время пандемии члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31