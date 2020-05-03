Политика

Российская газетаРоссийская газетаШредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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В интервью изданию Tagesspiegel
 Шредер отметил, что нельзя переоценить готовность России сотрудничать с новой Германией в духе доверия даже после "ужасного прошлого Второй мировой войны".
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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