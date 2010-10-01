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Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 961

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