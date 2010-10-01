Политика
ТАССГерхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании. Шредер является членом и председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.
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Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Экономика
Количество банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в России на 1 апреля этого года достигло отметки в 284 миллиона штук.
RuNews24.ru 07:06
Происшествия
В Ивановской области у школы поймали двухметрового питона
Российская газета 07:45
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель
Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель.
REGNUM 05:57
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Футбол
Арустамян: Вагнер Лав и ЦСКА согласовали детали контракта
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что бразилец Вагнер Лав станет игроком ЦСКА уже в понедельник, 8 июня.
Vprognoze.ru вчера в 11:44
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля
Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Finam.Ru 06:14
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
Общество
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
1. Россиянам объявили условия, при которых они могут выехать за рубеж Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников.
Lenta.ru 07:55
Хоккей
Брагин стал новым главным тренером сборной России
Metaratings 05 июня в 02:17
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Транспорт
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
Перед открытием международного авиасообщения Минтрансу и авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма.
РБК 08:20
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:54
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Футбол
Бабаев опроверг создание команды ЦСКА-2
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию некоторых СМИ о том, что планируется создание ЦСКА-2 для выступления в первенстве ПФЛ.
Матч ТВ 06:20
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Армия и оружие
Учения НАТО начались в Балтийском море
Как сообщает ERR, в Балтийском море уже начались международные учения Baltops.
Live24 вчера в 07:51
Здоровье
В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110
Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
ПензаИнформ 02:10
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Автоновости дня вчера в 04:07
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02