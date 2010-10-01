Политика

ИнтерфаксИнтерфаксШредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова избран председателем совета директоров "Роснефти", сообщила компания. Он возглавляет совет с сентября 2017 года.
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Переназначение Шрёдера в «Роснефть» объяснили политикой

Национальная служба новостей10:04

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48

Герхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Эхо Москвы04:32

Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

RT на русском03:09

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

РБК04:07
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
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В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

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Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

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Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

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В Германии бывшие выходцы из Тинькофф Банка создали и запустили конкурента Revolut Как сообщает ToDay News Ufa источник, бывшими топ-менеджерами Тинькофф Банка был запущен сервис под названием Vivid Money.
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