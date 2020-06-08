Политика

КоммерсантъКоммерсантъШрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

5 июня состоялось первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров. На нем был также утвержден состав комитетов совета директоров и избраны их председатели. Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
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Переназначение Шрёдера в «Роснефть» объяснили политикой

Национальная служба новостей10:04

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Герхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Эхо Москвы04:32

Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

RT на русском03:09

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

РБК04:07

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:41, Ашберн
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Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа

По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
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В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM 16:32
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Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
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Политика

Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов могут иметь отношение к организации беспорядков в США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:02
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В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Музыка

Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен

Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей 12:11
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Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews 08:48
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Шоу-бизнес

Актриса Нина Русланова госпитализирована в Москве

Известия 16:51
Происшествия

В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

Вести.Ru вчера в 23:10
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Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Происшествия

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» поддержали афроамериканцев

Metaratings 15:40
Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике в необычном наряде

Газета.Ru 13:30
Общество

В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:23
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Кино

Зак Снайдер пообещал изменить цвет «Лиги справедливости»

Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов фильма "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:22
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова планируют переезд

Страна неплохо справилась с пандемией, да и принц прожил там почти год после окончания колледжа. А вот жизнь в США даётся ему непросто.
Paparazzi.ru 17:01
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
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Общество

Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

Российская газета 14:55
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова госпитализирован

Ревизор.ру 06:08
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Общество

В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru 15:18
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Visionox запустила массовое производство подэкранных селфи-камер

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Житель Сахалина погиб при нападении медведя

Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
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На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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