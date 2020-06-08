Политика

ТАССТАССГерхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании. Шредер является членом и председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.
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Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

РБК04:07

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Говорит Москва03:16

Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

RT на русском03:09

Герхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Эхо Москвы04:32

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Общество

Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Общество

За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Общество

Ещё восемь заражений коронавирусом выявлено в Курганской области

Курган, 8 июня 2020, 11:39 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:39
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
45
Здоровье

Еще 305 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

305 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:49
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Lenta.ru 03:33
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Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Lenta.ru 01:30
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Политика

Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник

Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19
8
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Авто

УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня 02:33
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Общество

Международное авиасообщение могут возобновить в России с 15 июля

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Ридус вчера в 08:41
2
Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
14
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Политика

Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 06 июня в 15:26
626
Происшествия

В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке

Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:10
1
Политика

Назначен новый заместитель губернатора Калужской области

Министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА назначена заместителем губернатора.
Калужский перекресток 04:33
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
696
Общество

Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса

Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
12
Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета 06 июня в 23:00
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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