Политика
ТАССГерхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании. Шредер является членом и председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.
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Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
Ещё восемь заражений коронавирусом выявлено в Курганской области
Курган, 8 июня 2020, 11:39 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:39
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Здоровье
Еще 305 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
305 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:49
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Lenta.ru 03:33
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
Политика
Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник
Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Авто
УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня 02:33
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
Международное авиасообщение могут возобновить в России с 15 июля
Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Ридус вчера в 08:41
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Политика
Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 06 июня в 15:26
Происшествия
В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке
Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:10
Политика
Назначен новый заместитель губернатора Калужской области
Министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА назначена заместителем губернатора.
Калужский перекресток 04:33
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета 06 июня в 23:00
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43