Общество

КоммерсантъКоммерсантъШрёдер снова возглавил совет директоров «Роснефти»

Председателем совета директоров «Роснефти» вновь избран Герхард Шрёдер, сообщается на сайте компании. 5 июня состоялось первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шредера снова переизбрали главой совета директоров «Роснефти»

Интерфакс02:55

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Rambler News Service02:58

Совет директоров «Роснефти» вновь возглавил Герхард Шредер

ПРАЙМ02:57

Шрёдер снова возглавил совет директоров «Роснефти»

Коммерсантъ02:55

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

REGNUM03:03

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

ТАСС02:48

Новый совет директоров Роснефти сегодня, как ожидается, изберет своего председателя

Эхо Москвы04 июня в 19:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
436
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
5
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,7K
Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
43
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
270
Происшествия

В суд передано дело о серийных аферах при продаже машин в Москве

В объявлениях в интернете машины предлагались по цене значительно ниже среднерыночной, покупателям демонстрировали автомобиль, а затем подписывали предварительный договор купли-продажи со скрытым условием о доплате к стоимости автомобиля комиссии автосалона в размере от 70 тыс. до 240 тыс. рублей.
ТАСС 03:00
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 460 тыс. (8984 за сутки).
РБК 02:46
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
908
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
1,2K
Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости вчера в 11:32
184
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

Lenta.ru 06 июня в 17:08
258
Общество

В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
РИА Новости 01:38
4
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
894
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
1,2K
Общество

Роскачество предостерегло от мошеннических сайтов с «ответами» к ЕГЭ

Гарантированно высокий балл на ЕГЭ обеспечат честная подготовка, в том числе с помощью специализированных сайтов, но мошеннических сайтов, которые предлагают материалы экзаменов и "правильные ответы" за деньги, однозначно стоит избегать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:29
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧП в Норильске

В МЧС России отреагировали на поступившее ранее предложения Соединенных Штатов поомчь спасателям в ликвидации последствий ЧС с разливом нефти в Норильске.
РЕН ТВ вчера в 05:41
1,2K
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
3
Авто

В России сертифицировали новый седан Kia K5

Корейская компания Kia сертифицировала в России новый седан бизнес-класса K5.
Известия 02:37
4
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
982
Энергетика

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Вlоомвеrд со ссылкой на обновленный прайс-лист компании.
Газета.Ru вчера в 12:28
3
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
112
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
69
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
20
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
111
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
390
Футбол

Уткин выразил мнение о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Известный блогер и спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава в московский клуб.
BetOn 02:41
Космос

В корабле Илона Маска нашли детали российского производства

Накануне.Ru 04 июня в 17:02
41
Общество

В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

RT на русском вчера в 02:44
297
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герхард Шрёдер
Немецкий государственный деятель и политик. Федеральный канцлер ФРГ с 27 октября 1998 по 21 ноября 2005. Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» с 29 сентября 2017 года. Иностранный член Российской академии наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное