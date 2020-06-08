Общество
КоммерсантъШрёдер снова возглавил совет директоров «Роснефти»
Председателем совета директоров «Роснефти» вновь избран Герхард Шрёдер, сообщается на сайте компании. 5 июня состоялось первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров.
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Новый совет директоров Роснефти сегодня, как ожидается, изберет своего председателя
Эхо Москвы04 июня в 19:11
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Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке
РИА Новости 02:53
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Происшествия
В суд передано дело о серийных аферах при продаже машин в Москве
В объявлениях в интернете машины предлагались по цене значительно ниже среднерыночной, покупателям демонстрировали автомобиль, а затем подписывали предварительный договор купли-продажи со скрытым условием о доплате к стоимости автомобиля комиссии автосалона в размере от 70 тыс. до 240 тыс. рублей.
ТАСС 03:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 460 тыс. (8984 за сутки).
РБК 02:46
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости вчера в 11:32
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Общество
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
РИА Новости 01:38
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Общество
Роскачество предостерегло от мошеннических сайтов с «ответами» к ЕГЭ
Гарантированно высокий балл на ЕГЭ обеспечат честная подготовка, в том числе с помощью специализированных сайтов, но мошеннических сайтов, которые предлагают материалы экзаменов и "правильные ответы" за деньги, однозначно стоит избегать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:29
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧП в Норильске
В МЧС России отреагировали на поступившее ранее предложения Соединенных Штатов поомчь спасателям в ликвидации последствий ЧС с разливом нефти в Норильске.
РЕН ТВ вчера в 05:41
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
Авто
В России сертифицировали новый седан Kia K5
Корейская компания Kia сертифицировала в России новый седан бизнес-класса K5.
Известия 02:37
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Энергетика
Saudi Aramco подняла цены на нефть
Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Вlоомвеrд со ссылкой на обновленный прайс-лист компании.
Газета.Ru вчера в 12:28
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Футбол
Уткин выразил мнение о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
Известный блогер и спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава в московский клуб.
BetOn 02:41
Космос
В корабле Илона Маска нашли детали российского производства
Накануне.Ru 04 июня в 17:02
Общество
В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
RT на русском вчера в 02:44