Штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК Белоруссии жалобы на нерегистрацию политика в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщила представитель штаба Мария Колесникова. По ее словам, "все было очень дружелюбно и вежливо".

Штаб Бабарико обжаловал отказ в регистрации кандидатом в президенты

Политика Болгария отменяет карантин для туристов и тесты на коронавирус С 16 июля Болгария обновит список государств, граждане которых смогут прибывать в страну без обязательного 14-дневного карантина и тестов ПЦР. 2

Футбол Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.

Армия и оружие Армения и Азербайджан подтвердили готовность к переговорам по Карабаху Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили готовность к проведению предметных переговоров по важнейшим аспектам урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Общество Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.

Общество В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости. 26

Культура Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. 2

Кино Платформа HBO Max представила тизер будущих проектов На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire.

Здоровье Президент Узбекистана объявил выговор главам Минздрава и города Ташкента Выговор за проведенную работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области объявил министру здравоохранения Узбекистана Алишеру Шадманову и хокиму (главе) города Джахонгиру Артыкходжаеву президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 15 июля пресс-служба главы государства.

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 14

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 769

Общество Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».