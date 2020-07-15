Коронавирус
Московский КомсомолецШтаб Бабарико обжаловал отказ в регистрации кандидатом в президенты
Штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК Белоруссии жалобы на нерегистрацию политика в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщила представитель штаба Мария Колесникова. По ее словам, "все было очень дружелюбно и вежливо".
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Политика
Болгария отменяет карантин для туристов и тесты на коронавирус
С 16 июля Болгария обновит список государств, граждане которых смогут прибывать в страну без обязательного 14-дневного карантина и тестов ПЦР.
ТурДом 15:52
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Политика
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости 13 июля в 21:12
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Армия и оружие
Армения и Азербайджан подтвердили готовность к переговорам по Карабаху
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили готовность к проведению предметных переговоров по важнейшим аспектам урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Life.ru 18:59
Общество
Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ 08:57
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 03:13
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Футбол
«Балтика» в первом туре может отправиться в Оренбург, «Торпедо» - в Ярославль
Matchtv.ru стал известен проект календаря первого тура первенства Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ 17:15
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
Кино
Платформа HBO Max представила тизер будущих проектов
На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire.
РИА Новости 12:41
Здоровье
Президент Узбекистана объявил выговор главам Минздрава и города Ташкента
Выговор за проведенную работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области объявил министру здравоохранения Узбекистана Алишеру Шадманову и хокиму (главе) города Джахонгиру Артыкходжаеву президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 15 июля пресс-служба главы государства.
ИА Красная Весна 20:20
Армия и оружие
Иракские силовики ликвидировали шестерых террористов на севере страны
Багдад, 16 июля 2020, 02:17 — REGNUM Контртеррористическая служба Ирака ликвидировала шестерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 19:17
Футбол
«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии
«Порту» выиграл у «Спортинга» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
Матч ТВ 18:26
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Эмбрионы рыб в течение двух суток находились в аквариуме, вода которого постоянно подвергалась излучению волн с частотой 3,5 ГГц.
Evo-rus.com 04:48
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Общество
Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде
Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт 01:30
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34