Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков
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Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что протесты в республике возникают стихийно и в них виноваты действующие власти страны, пишет портал TUT.by.В источнике
С чего всё началось
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА
».
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