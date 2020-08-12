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Газета.Ru
Газета.Ru

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что протесты в республике возникают стихийно и в них виноваты действующие власти страны, пишет портал TUT.by.В источнике
С чего всё началось
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА
».
Фонтанка.Ру09:44
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Газета.Ru

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков

Газета.Ru10:20
РБК

Штаб экс-соперника Лукашенко отверг причастность к протестам в Белоруссии

РБК12:00
ТАСС

СМИ: МВД Белоруссии установило причастность представителей штаба Бабарико к беспорядкам

ТАСС10:11
Известия

Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков в Белоруссии

Известия10:28
Коммерсантъ

Штаб Бабарико отрицает организацию протестов в Белоруссии

Коммерсантъ12:03
РИА Новости

Штаб экс-главы «Белгазпромбанка» объявили причастным к беспорядкам

РИА Новости09:15
Московский Комсомолец

В Белоруссии обвинили штаб Бабарико в причастности к протестам

Московский Комсомолец08:44

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